Olay, gece saatlerinde Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Elmas Traş Sokaktaki 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bahçesindeki doğalgaz kutusunda kaçak meydana geldi. Kaçağı fark eden bina sakinlerinden biri panikle dışarı çıkıp, ‘doğalgaz patlaması’ var deyince, mahalleli panikle sokağa döküldü.

Her yere saran kokudan ağız ve burunlarını kapatan vatandaşlar, kaçağın meydana geldiği yerden uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağı güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kaçağı keserek durumu kontrol altına aldı. İHA'nın haberine göre; kimsenin yaralanmadığı olayda, durumun kontrol altına alınmasının ardından vatandaşlar evlerine döndü.