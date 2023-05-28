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Beyoğlu’nda 2 katlı gece kulübünde korkutan yangın

Beyoğlu’nda tadilat yapılan 2 katlı gece kulübünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi

Giriş: 28.05.2023 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Beyoğlu’nda 2 katlı gece kulübünde korkutan yangın
İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki yangın saat 21.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi Yeşilçam Sokak’ta bulunan 2 katlı gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilatı devam eden 2 katlı gece kulübünün üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Balo Sokak ve Yeşilçam Sokak’ta şerit çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin iki sokaktan yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Yangın nedeniyle gece kulübünde maddi hasar meydana geldi.
Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

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