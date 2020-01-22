DHA

Olay saat 01.00 sıralarında, Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilden, Z. B.'nin kullandığı 34 BRS 13 plakalı otomobile ateş açıldı. Z.B'nin de karşılık vermesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Z.B'nin bulunduğu otomobile çok sayıda kurşun isabet ederken Z.B'de yaralandı. Z.B ile birlikte iki kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Z.B ile ismi öğrenilemeyen diğer yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bölgede delil topladı. DHA'nın haberine göre; polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi ve bazı ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu.

YARALI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çatışmanın ardından cadde ve ara sokaklarda kan izlerine rastlanırken, ilk belirlemelere göre çatışmada yaralanan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaya olarak olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çıkan çatışmada Z.B'nin kullandığı tahmin edilen tabanca otomobilinde bulundu. Otomobilin ayrıca, ön camında ve aracın bir çok yerinde mermi izleri görüldü.

Çatışmanın yaşandığı mahallede oturduğu öğrenilen Z.B'nin yakınları çatışmanın ardından olay yerine koştu. Z.B'nin kızı, babasının durumunu öğrenmek için polislerle konuştu. Polis, yaralı olarak olay yerinden kaçan şahsın ve çatışmaya giren diğer şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.