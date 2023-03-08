Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Piyalepaşa Mahallesi Çınarlı Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de söndürme çalışması başlattı.

Yangın nedeniyle dairede mahsur kalan bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu.