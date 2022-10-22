Tanıtımı yapıldı

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1 Ekim’den bu yana devam eden Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 1000’den fazla etkinlikle sanatseverleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, AKM Kütüphane Salonu’nda “2023 Cumhuriyet'in 100'üncü Yılına Armağan Yayın Projeleri” basın toplantısı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından yayın hayatına kazandırılan 14 cilt eserin tanıtımının yapıldığı toplantıda, Cumhuriyet’in 100'üncü yılına vefa anlamında hazırlanan eserlerin ortaya çıkış süreçleri paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Eserlerin hepimiz için önemli birer başucu kitapları olacağını düşünüyorum. Ama esas önemlisi, gelecek kuşaklara önemli birer başucu kitapları olarak aktarılmaları. Cumhuriyetimizin 100. yılını hem büyük coşku hem de büyük bir gururla kutlayacağımız 2023 yılında hayata geçirmek üzere farklı projelerimiz de olacak” dedi. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Yılmaz da proje kapsamında 76 eser yayınlamayı planladıklarını belirtti. Tanıtımı yapılan eserler, 'Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası', 'Türk Devletleri Tarih Atlası', "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Türk Büyüğü",'Kültürümüzün Temelini Oluşturan Değerli İnsanlarımızın Biyografileri' ve 'Çağdaşı Yabancıların Gözünden Fatih Sultan Mehmed' çalışmalarından oluşuyor.

Festival kapsamında Scarlatta Pera’da düzenlenen gastronomi etkinliğinde ise Beyoğlu’nun kültürel zenginliği yemeklerindeki çeşitlilikle hatırlandı. “Beyoğlu Lezzet Durakları” etkinliğinde Beyoğlu ile özdeşleşen yemekler Bahçeşehir Üniversitesi Mutfak Direktörü Şef David Shipman tarafından dizayn edilirken, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri tarafından hazırlandı.

AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda da Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Troya efsanesini yeniden yaşattı. Anadolu Ateşi’nin ritimleriyle yeniden hayat bulan sanat tarihinin ölümsüz eseri Troya, izleyicileri tarihte büyülü bir yolculuğa çıkardı. Mustafa Erdoğan imzalı gösteri, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. AKM Tiyatro Salonu’nda Marmoucha Orchestra feat. Mehdi Nassouli, Grand Pera Emek Sahnesi’nde Cello Paradiso, AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde Fatih Erkoç ve Ceza, Şişhane Meydan Açıkhava Sahnesi’nde Eypio, Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı Açık Hava Sahnesi’nde ise Ziynet Sali müzikseverlerle buluştu.