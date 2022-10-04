Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde Çukurcuma müzayedeleri başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali coşkusu Çukurcuma'da sokağa taştı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı Çukurcuma Antika ve Sanat Festivali, müzikten müzayedeye uzanan etkinlikleriyle ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı

Herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun 1000'den fazla etkinliğin yer aldığı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla sürüyor. Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla Çukurcuma'daki Antika ve Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Demircan, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla ülkemizin somut ve somut olmayan mirasının gelecek nesillere aktarıldığını belirterek, "Festival şehirlerimizin tarihi dokusunu restorasyon, renovasyon ve tadilatlarla koruyarak, yaşayan mekanlar haline getiriyoruz. Edebiyat, tiyatro, şarkı, opera, gastronomi, eğitim, resim gibi somut olmayan bütün kültürel mirasımızı da bu mekanlarla buluşturup birikimlerimizi gelecek nesillere aktarıyoruz. Çukurcuma da bu noktada çok önemli çünkü kültürlerin en önemli taşıyıcıları burada. Kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak konusunda üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

NEBAHAT ÇEHRE KATILDI Türkan Kandıralı & Murat Sözen ve 10 kişilik saz heyetinin müzik şöleni yaşattığı açılışta, Yüksek Ressam ve Restoratör Bayram Karşit ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin de katıldığı etkinlikte, Çukurcuma antikacılarının belirlediği 15 nadide eser için yapılan müzayede ile heyecan arttı. Çukurcuma'da festival boyunca etkinlikler ve müzayedeler devam edecek.

KORKUT ATA HİKAYELERİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU Festival rotalarında da etkinlikler ve konserler sanatseverlerin ilgisiyle sürüyor. Garibaldi Sahnesi'nde oyuncu ve yazar Mim Kemal Öke, Türk dünyasının atası Dede Korkut'un dilinden ateş, hava, su ve toprak unsurları ışığında yaradılış destanını sahneledi. AKM Tiyatro Salonu'nda "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" konseri gerçekleşirken, AKM Kütüphanesi'nde de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katıldığı söyleşide, fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman, katılımcılarla fotoğraf sanatının inceliklerini paylaştı. Zaman, "Fotoğrafçı çağının görsel tarihini yazandır" dedi. Festivalin diğer önemli duruklarından olan Galata Mevlevihanesi'nde semâh geleneği aslına uygun şekilde icra edilirken, Taksim Camii Kültür Merkezi'nde müzisyen Sedat Anar, "Çağırıram Dost" konserinde sanatseverlerle buluştu. Mısır Apartmanı'ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi'ndeki sohbet etkinliğine katılan Prof. Dr. Mehmet Doğan ise milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ideallerini anlattı.

AÇIK HAVADA MÜZİK ZİYAFETİNE DEVAM AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi'nde Kolpa, Galataport Meydan Açık Hava Sahnesi'nde Yüksek Sadakat ve Şişhane Meydan Açık Hava Sahnesi'nde de Kubat dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.