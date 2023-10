Beyoğlu Kültür Yolu Festivali devam ediyor

FESTİVALİN RENGİ SERGİLER VE SÖYLEŞİLER

“Kendime Ulaşacağım Ama Hangi Yoldan (I Will Reach Myself But in Which Way?)” sergisi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Hope Alkazar’da ziyaret edilebiliyor. Kısa ve derin hikâyeleriyle, metinle grafiğin, illüstrasyonla karikatürün, gündelik olanla derin tefekkür gerektirenin özgün bir bileşimini ortaya koyan sanatçı Cem Güventürk, sergisinde yazı ve resmi bir araya getirdiği üslubu ile izleyiciye farklı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Festivalde görsel sanatların yanı sıra konuklarla söyleşiler de dikkat çekiyor. Önceki akşam Soho House İstanbul’da 212 Photography İstanbul’un Bager Akbay ve Deniz İkizler anlatımıyla “Merceksiz Fotoğrafçılık” söyleşisi katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.