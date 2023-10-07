Beyoğlu Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Grand Pera Emek Sahnesi’nde ise Şef Hakan Şensoy yönetiminde Grand Pera Filarmoni Orkestrası solist Muhammed Yıldırır’a eşlik etti. Klasik, Çigan ve Türk Müziği’ni sentezleyen konser izleyenlere muhteşem bir müzikal deneyim sundu. AKM Tiyatro Salonunda ise Devran-ı Şerif potnişin Mehmet Fatih Çıtlak yönetiminde İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu etkinliği tasavvufseverleri büyüledi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Tekamül Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı “Vecihi Hürkuş” oyunu önceki akşam Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda izleyicinin beğenisine sunuldu. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un hakkında yazılan oyun, kendisine bağlanan gazi maaşına bile yerli uçak üretimi sevdası yüzünden haciz konan Hürkuş’un anılarını kaleme alırken beyin kanaması geçirmesi ve komaya girmesi gerçeğinden hareketle, koma döneminde hayatının dönüm noktalarının gözlerinin önünden geçişini konu alıyor.