'Gelişmesi için gayret ediyoruz' 0:00 / 0:00

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında yurt içinden ve yurt dışından sinemacılar buluştu

HABERTURK.COM

Pera Palas'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, her zaman festivallere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, uluslararası festivallerin Türk sinemasının gelişimine katkı sunduğunu söyledi. Yıldız, aslen bir hukukçu olmasına rağmen, sinemaya meraklı birisi olduğunu ve sinema okumaları yaptığını anlatarak, "Elimizden geldiği kadar Beyoğlu Belediyesi olarak kültürün ve sanatın, sinemanın ve tiyatronun daha çok gelişmesi için büyük bir gayretin içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık da destekledikleri festival kapsamında, böyle bir davette sinemacılarla ve jüri üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

Festivalin jüri başkanı Atalay Taşdiken ise festivalde etkileyici filmlerin yer aldığına işaret ederek, "Sanat ve sinema ile çok büyük sözler, çok büyük felsefeler yapılabilir belki ama bugün gördüğümüz şeyle birlikte aslında sinema birleştiren bir şeydir" değerlendirmesini yaptı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin üçüncü günü Majid Majidi'nin katıldığı 'Ustalık Sınıfı' ile yönetmenliğin detayları konuşuldu.



Moderatörlüğünü Festival Direktörü Faysal Soysal'ın yaptığı, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşen "Majidi ile Ustalık Sınıfı" özellikle sinema sektörüne ilgi duyanların dikkatini çeken bir etkinlik oldu. Majid Majidi'nin engin tecrübelerini aktardığı ve pek çok tavsiyeyi içinde barındıran Ustalık Sınıfı büyük bir ilgi ile izlendi.

Sinema yolculuğunu anlatmaya başlayan Majidi, bu sanatın ilgisini nasıl çekmeye başladığını ve nereden nereye geldiğini detayları ile paylaştı. Çocukken etrafında sanatla ilgilenen birilerinin olmadığından bahseden Majidi, doğa ile iç içe olduğunu ve bunun da yönetmenlik açısından onu oldukça etkilediğini belirtti. Sanatla ilişkisinin tiyatro sanatının ilgisini çekmesi ile başladığını açıklayan Majid Majidi, sinemadan önce tiyatro ile ilgilendiğini, akademik olarak bu alanda eğitim gördüğünü ve sinemaya oyunculukla başladığını belirtti. Oyunculuktan sinemacılığa geçiş sürecini aktaran Majidi, en büyük hayalinin aklındakileri tasvir etmek, görsele dökmek olduğunun altını çizdi ve sinema dünyasına sadece oyunculuktan geçebileceğini bildiğini ekledi.



Sinema yapmaya dair en heyecan verici kısmın ilk fikrin geldiği o ilk filiz anı olduğunun altını çizen Majidi, "Bir filiz gibi, toprağın içinde besledikçe, su verdikçe, sevdikçe büyüyen, daha sonra senaryoya, ardından filme dönüşen ve insanlara değen tarafını seviyorum" diye konuştu.

Bir senaryonun her şey olduğunun da altını çizen Majidi; "Elinizde iyi bir senaryo varsa inanın ki işin % 70'ini başarmışsınızdır. Bütün enerjinizi senaryo için ortaya koysanız da başarısız olmanız düşük bir ihtimal. Eğer senaryonuz iyiyse zaten icra kısmında ortaya koyduğunuz çalışmayı da izleyici çok rahat fark eder. Hikâyede kusur varsa izleyici anlama giremiyorsa geri kalan güzel enerji, ışık ve tasarım güme gider" dedi.



İyi bir senaryo yazmaktaki sırrı da açıklayan Majidi; bu konuda şunları söyledi; "Bu sır aslında şu noktada hayat tecrübesi... Kendi yaşamınızdaki tecrübeniz, hayatınız ve her şeyi izlemek. Biz çoğu zaman kendi hayatımız içinde çok dar bir alanda besleniyoruz. Çok ötesine gitmek, toplumla doğru ilişkiler kurmak, uzak bir köydeki aileyi tanımak, bizim kendi hikâyemize yeni açılımlar ve imkanlar sağlayacaktır. Hikâyemizi zenginleştirecektir."



