Yerel Aktörler’de bugünkü konuğum Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız… Başkan Yıldız’la İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nun sorunlarından gelecek projelerine kadar her şeyi konuştuk. Başkan Yıldız’la sohbete 29 Ekim’de AKM’nin açılmasıyla başlayacak olan Kültür Yolu Festivali ve Kültür Yolu aksıyla başladık. Elbette son yılların en önemli tartışma konularından olan ‘Beyoğlu ruhunu kaybetti’ yorumlarını, Beyoğlu’nun, özellikle de İstiklal Caddesi ve civarının Araplaşmasını, tabela kirliliğini, nargile kafeleri, kısacası eleştirildikleri her şeyi de sordum. Başkan Yıldız, bu eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Beyoğlu ruhunu kaybetmedi. Bir ideolojik hesaplaşmayı bir mekan üzerinden yapmak ve Beyoğlu’nu kurban seçmek Beyoğlu’na yapılacak en büyük haksızlıktır. Sadece Arap turist değil, 7 kıtadan turisti ağırlıyoruz. Daha öncekinden daha fazla Arap olabilir ama batı ülkelerinden de turist var.” Başkan Yıldız’a ‘Araplar dünyanın her yerine gidiyor ama hiçbir yerde bizdeki gibi Arapça tabelalar, Arapça müzikler, nargile kafeler yok” dediğimde de şöyle dedi: “Tüm bunlar ekonomik. Mülk sahiplerinin tercihin faturası niye bize kesiliyor? Esnafın hitap ettiği kitle Arapsa Arap, batılı turistse İngilizce tabela var. Tabela kurallarını en çok ihlal edenler de büyük markalar. İngilizce tabela olunca şikayet yok. Arap turist Türkiye’yi daha çok tercih ediyor. Ne yapalım, yasaklayalım mı? Ben 2.5 yıldır nargile kafe ruhsatı vermiyorum. Yeni nargile kafeler açılmıyor, var olanlar denetleniyor. Tabela kirliliğine de müdahale ediyoruz.”

İstanbul’un iki ilçesinde; Fatih ve Esenyurt’ta göçmenlere ev kiralanması yasaklanmıştı malum ve bu karar da tartışma yaratmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a bu tartışmaları da sordum. Başkan Yıldız, göçmenlerin barınma hakkını gözardı edemeyeceklerini, göçmene ev vermeme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi…

Beyoğlu’nun en önemli sorunları ne?

Başkan Yıldız, Beyoğlu’nun en önemli sorunlarının yaşlı yapı stoku ve otopark yetersizliği olduğunu dile getirdi, yeşil alan ve spor sahası eksiklikleri olduğunu, çocukları ve gençleri önceleyerek bu eksiklikleri gidermeye çalıştığını anlattı.

Beyoğlu’nda okul bahçeleri haftasonu oyun bahçesi oluyor…

Başkan Yıldız, haftasonları okul bahçelerinin oyun bahçesine döneceğini anlattı.

İstiklal’e elektrikli araç mı geliyor?

Başkan Yıldız, ayrıntı vermese de 2022’in ortasında Beyoğlu’nda elektrikli araçlarla ilgili bir sürprizinin olacağını söyledi…

29 Ekim’de AKM’nin açılışıyla Kültür Yolu Festivali başlıyor…

29 Ekim’de AKM’nin açılışıyla birlikte Kültür Yolu Festivali başlıyor. Başkan Yıldız, AKM’den başlayan yeni Kültür Yolu aksını anlattı…

‘Beyoğlu ruhunu kaybetmedi’

‘Beyoğlu’nda sadece Arap turist yok, 7 kıtadan turist var’

Beyoğlu’nda artık nargile kafe ruhsatı yok

İngilizce tabela olunca şikayet yok. N’apalım Arap turisti yasaklayalım mı?

‘Göçmenin barınma hakkını gözardı edemeyiz. Beyoğlu’nda göçmene kiralık ev vermeme gibi bir düşüncem yok’

