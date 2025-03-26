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        Haberler Gündem Güncel Beyoğlu Belediye Başkanı adliyede - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Beyoğlu Belediye Başkanı ifade verdi

        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Güney, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:10
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        Beyoğlu Belediye Başkanı ifade verdi
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        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

        Savcılık katına çıkan Güney, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 1 saat 15 dakika ifade verdi. Güney, ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

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        #İNAN GÜNEY
        #son dakika
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