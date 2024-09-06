Bir kişinin uyku durumu, CSF'nin atıkları temizlemek için milyarlarca nörondan oluşan labirentte nasıl gezindiğini de etkiliyor gibi görünüyor. Uyku nöronları senkronize ederek hücreler arasındaki sıvıdan yüksek enerjili yüklü parçacık dalgaları gönderir. Bu da BOS'un bu boşluklara taşınmasına yardımcı olur.