Beyni mutluluk için eğitmenin 6 yolu

Mutluluk kavramı asla diğer insanlardan bağımsız düşünülemez. Çoğu zaman mutluluğumuza açılan kapı başkalarından duyduğumuz bir söz ya da karşılaştığımız bir hareketle aralanabilir. Fakat tüm dış uyaranları en asgariye indirip kendi mutluluğumuzu elde etmemiz de çok zor değil. Mutluluk geliştirebileceğimiz bir alışkanlıktır ve beyni mutluluk için eğitebilmenin yolları ise şöyle;
1. Kendinize şunu sorun: "Olumlu düşünüyor muyum?"
Kendinize düzenli olarak olumlu düşünüp düşünmediğinizi sormak, olumluya odaklanmayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Bu harika bir ilk adım.
2. Mutlu kelimelerden bir liste yapın
Sadece olumlu ve mutlu kelimelerden oluşan bir liste ezberlemek, pozitif düşünmenizi sağlayacaktır. Bunun nedeni, beyninizi olumlu sözcükleri sık sık kullanmaya zorladığınızda, bu sözcükleri (ve temel anlamlarını) beyninizde daha erişilebilir, daha bağlantılı ve daha kolay etkinleştirirsiniz. Böylece hafızanızdan bir kelime veya fikir almaya gittiğinizde, olumlu olanlar daha kolay ön plana çıkabilir. (Örnek mutlu kelimeler: kahkaha, mutluluk, sevilmek, gülümsemek, keyif, rahatlık, huzur, kahve, sağlık vb.)
3. Kendinize mutlu anlar için hatırlatıcılar oluşturun
Beyniniz olumlu kelimeler için güçlü sinir ağları oluşturduğunda, beyninizden olumlu bilgileri yeni şekillerde kullanmasını isteyerek bu ağları genişletmeye çalışın. Örneğin; işlerinizin yoğunluğuna rağmen bir şekilde fırsat yaratıp, bir yandan aklınız bitmesi gereken işlerinizdeyken diğer yandan ailenizle kahvaltı yaptığınız esnada masadaki ekmek kırıntılarını yemeye gelen bir serçe sizi o an mutlu edebilir. Daha sonra her serçe gördüğünüzde o an yaşadığınız mutluluk aklınıza gelebilir ve hayatı ertelememeniz gerektiği, anı yaşamanın ve ailenin önemini hatırlayabilirsiniz. Bunun gibi mutlu olduğunuz her anı bir sembolle kendinize hatırlatmaya ve bu anları çoğaltmaya çalışın.
4. Minnettarlığı günlük bir uygulama haline getirin
Şükran duymak olumlu bir zihniyete açılan en basit kapıdır. Her sabah uyandığınızda, yataktan kalkmadan önce şükredeceğiniz üç şeyi zihninizde sıralayın. Şükredecek şeyleri düşünmeye çalışmak bile beyninizin mutluluk kimyasalları olan serotonin ve dopamin seviyesini artırır.
Araştırmalar minnettarlık uygulamasının uykusuzluk sorununu çözebileceğini, empatiyi artırıp ağrıları azaltabileceğini, benlik saygısını ve zihinsel dayanıklılığı artırabileceğini gösteriyor.
5. Mutluluk kumbarası oluşturun
Her gün birkaç dakikanızı ayırarak o gün sizi mutlu eden bir olayı ya da bir kişiyi detaylarıyla yazın. Bunu günlük tutmak gibi de düşünebilirsiniz ama tek bir farkla burada sadece mutluluklarınıza yer verin. Ve yazdıklarınızı kendiniz için hazırladığınız bir kavanozda biriktirin. Dilerseniz ara ara kavanozun içerisinden o küçük kağıtları çıkarıp okuyarak tekrar mutlu olabilirsiniz.
6. Küçük ya da büyük demeden tüm başarılarınızı kutlayın
Önce kendinizi tebrik ederek başlayın mutlu olmaya. Yaptığınız her olumlu ve başarılı iş için kendinizi tebrik edin. Mesela yukarıda verdiğimiz listeyi eksiksiz yapabildiğiniz için kutlamakla başlayabilirsiniz. Elbette eksikleriniz olacaktır ama yol boyunca küçük başarıların tadını çıkardığınızdan emin olmak, kendinizi mutlu etmenin en emin yollarından biridir. Bu yapacağınız küçük kutlama serotonin ve dopamin seviyenizi de olumlu etkileyecektir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!