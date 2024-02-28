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        Haberler Gündem İstanbul Beylikdüzü’nde tartıştığı kişiyi bıçaklayıp aracını ateşe veren şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Beylikdüzü’nde tartıştığı kişiyi bıçaklayıp aracını ateşe veren şüpheli yakalandı

        Beylikdüzü'nde tartışma sırasında bıçakla yaraladığı kişinin park halindeki aracını ateşe veren şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:46 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:46
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        Tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra aracını ateşe verdi
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        Yakuplu Mahallesi, 60. Sokak’taki binada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen N.E. (33) ile 18 yaşından küçük H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        H.A, sokakta da devam eden tartışma sırasında N.E'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

        H.A, olay yerinden kaçan N.E'ye ait park halindeki otomobili de ateşe verdi.

        Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        ​​​​​​​Gözaltına alınan H.A, Beylikdüzü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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