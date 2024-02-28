Beylikdüzü’nde tartıştığı kişiyi bıçaklayıp aracını ateşe veren şüpheli yakalandı

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Yakuplu Mahallesi, 60. Sokak’taki binada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen N.E. (33) ile 18 yaşından küçük H.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

H.A, sokakta da devam eden tartışma sırasında N.E'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

H.A, olay yerinden kaçan N.E'ye ait park halindeki otomobili de ateşe verdi.

Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

​​​​​​​Gözaltına alınan H.A, Beylikdüzü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.