İHA

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Mavi Marmara Caddesi üzerinde yer alan park alanı içerisinde tarihi bir kanal kalıntısı tespit edildi.

İHA'nın haberine göre İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kanal çevresinde arkeoloji kazı çalışmaları yapılmasına karar verdi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda park alanında tarihi bir yerleşime ait olduğu düşünülen kalıntılar ortaya çıkarıldı.

İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 02.07.2020 tarihli toplantısı ile park alanı içerisinde ortaya çıkarılan kalıntıların korunması, kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi.

Park alanı içerisinde ortaya çıkarılan tarihi kalıntıların antik liman yerleşimine yakın bir noktada bulunması, bölgenin antik liman ile aynı dönemlerde kullanılmış bir yerleşim alanı olabileceğini düşündürüyor.

"ARKEOPARK PROJESİ İLE ALANIN HALKA AÇILMASINI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Alanın, tarihi ve antik dönemde ne olarak kullanıldığı ile ilgili kesin bilginin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce devam eden çalışmaların tamamlanması ile anlaşılacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Park alanında kalan kalıntıların korunmasına ve alanın arkeopark olarak değerlendirilmesine yönelik taleplerimizi ilgili kurum olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne bildireceğiz. Hazırlayacağımız ve İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun uygun göreceği bir Arkeopark projesi ile hem alanın ve kalıntıların korunmasını hem de aynı zamanda halka açılmasını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.