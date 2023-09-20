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Beylikdüzü'nde Azerbaycanlı mafya babasının yeğeninin de içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenleyerek emekli polis memuru Yılmaz Demir'i öldürüp, 3 kişiyi ise yaralayan şüphelilerin kullandığı araç bulundu. Araçta 2 tabanca ile 2 suikast silahı ele geçirildi.

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Olay, dün gece saat 22:30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 2020 yılında Antalya'da suikast sonucu öldürülen Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamet Kurbanovi'nin de içinde bulunduğu araca, seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlendi.

19 merminin isabet ettiği araç yol ortasındaki trafik levha direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası saldırganlar otomobilin ilerisine gidip durarak uzaktan bir süre daha araçtakilere ateş etmeye devam etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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Saldırıda araçtaki emekli polis memuru Yılmaz Demir hayatını kaybetti. Lotu Quli'nin yeğeni Magamet Kurbanovi, Mehmet Acermen ve İsrafil Orujov ise vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULDULAR Olayın ardından konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Saldırıyı düzenleyenlerin Özbekistan uyruklu bir çetenin üyeleri tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olaydan saatler sonra saldırıda kullanılan aracı terk edilmiş olarak bulundu.

SUİKAST SİLAHLARI ÇIKTI Araçta yapılan aramalarda 2 tabanca ile 2 suikast silahı ele geçirildi. Şüphelilerin bırakıp kaçtığı otomobil incelenmek üzere çekici ile emniyete ait otoparka çekilirken, polis saldırganların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.