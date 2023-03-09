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Beylikdüzü deprem haritası güncel| Beylikdüzü deprem bölgesi mi, zemini nasıl, fay hattı geçiyor mu? Beylikdüzü en riskli bölgeler

Beylikdüzü büyük ölçekli bir depreme hazır mı?

Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan büyük depremlerden sonra deprem endişesi devam ediyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, evlerinin ne derece dayanıklı olduğunu araştırıyor. İBB tarafından İstanbul için hazırlanan deprem raporu büyük bir deprem halinde neler olacağını analiz ediyor. Bu rapor kapsamında yer verilen Beylikdüzü için de birçok veri ortaya kondu. İşte, Beylikdüzü deprem raporu ve deprem risk haritası...

Giriş: 09.03.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye'de art arda yaşanan yıkıcı depremler sonrasında, deprem endişesi ve tedbirleri konuşuluyor. Yer bilimcilerin özellikle uyardığı İstanbul için de alarm veriliyor. İBB, 2019 yılında 39 ilçe için olası bir deprem senaryosunda yaşanabilecek durumları içeren bir rapor hazırladı. Rapor kapsamında Beylikdüzü de inceledi. İşte, 7,5 büyüklüğündeki bir depremde Beylikdüzü'nde yaşanacaklar ve Beylikdüzü deprem senaryoları...

  • BEYLİKDÜZÜ İLÇE BİLGİLERİ

    Beylikdüzü ilçesi, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. İlçede 10 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 352.412’dir

    İBB BEYLİKDÜZÜ DEPREM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • BEYLİKDÜZÜ DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ Mİ? 

    “İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Beylikdüzü ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.

  • Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Beylikdüzü'nün en riskli yerleri saptandı. Beylikdüzü, sahip olduğu kötü zeminle 1. derece (yüksek) deprem bölgesi olarak biliniyor. 

  • BEYLİKDÜZÜ'NDE EN RİSKLİ YERLER NERELERİ? 

    İBB raporuna göre; Beylikdüzü oldukça riskli bir zemin üzerine kurulu. Haritada, kırmızı ile gösterilen bölgeler çok yüksek risk içerirken, turuncu ile gösterilen bölgeler yüksek risk olduğuna işaret ediyor.

    Beylikdüzü'nde en riskli yerler: Büyükşehir ve Adnan Kahveci'nin bir kısmı, Yakuplu'nun büyük bir bölümü, Marmara'nın büyük bir bölümü, Sahil'in büyük bir bölümü, Dereağzı ve Gürpınar'ın bir bölümü. 

  • 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM BEYLİKDÜZÜ'NÜ NASIL ETKİLER?

    İBB raporuna göre; Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Beylikdüzü’ndeki binaların ortalama yüzde 33’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 34’ünün hafif, yüzde 24’ünün orta, yüzde 7’sinin ağır ve yüzde 2’sinin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Beylikdüzü’nde, analiz edilen toplam bina sayısı 12.753’tür. 

    Senaryo depreminde, Beylikdüzü’ndeki binaların ortalama yüzde 34’ünün (yaklaşık 4.215 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 8.538 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

  • Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Beylikdüzü’nde ortalama 527 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 276 kişinin ağır yaralanabileceği ve 1.456 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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