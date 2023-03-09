BEYLİKDÜZÜ'NDE EN RİSKLİ YERLER NERELERİ?

İBB raporuna göre; Beylikdüzü oldukça riskli bir zemin üzerine kurulu. Haritada, kırmızı ile gösterilen bölgeler çok yüksek risk içerirken, turuncu ile gösterilen bölgeler yüksek risk olduğuna işaret ediyor.

Beylikdüzü'nde en riskli yerler: Büyükşehir ve Adnan Kahveci'nin bir kısmı, Yakuplu'nun büyük bir bölümü, Marmara'nın büyük bir bölümü, Sahil'in büyük bir bölümü, Dereağzı ve Gürpınar'ın bir bölümü.