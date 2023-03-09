7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM BEYLİKDÜZÜ'NÜ NASIL ETKİLER?
İBB raporuna göre; Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Beylikdüzü’ndeki binaların ortalama yüzde 33’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 34’ünün hafif, yüzde 24’ünün orta, yüzde 7’sinin ağır ve yüzde 2’sinin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Beylikdüzü’nde, analiz edilen toplam bina sayısı 12.753’tür.
Senaryo depreminde, Beylikdüzü’ndeki binaların ortalama yüzde 34’ünün (yaklaşık 4.215 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 8.538 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.