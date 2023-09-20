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        Haberler Gündem Beykoz vapurunda 14 yaşındaki yolcunun saçını yakan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Gündem haberleri

        Beykoz vapurunda yolcunun saçının yakılmasında yeni görüntü

        İstanbul'da Beykoz vapurunda bir yolcunun saçlarının çakmakla yakılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yolcunun saçlarını yakan zanlı ifadesinde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:37
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        Yeni görüntüler ortaya çıktı
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        Beykoz'da iskeleye yanaşan vapurda oturan M.E.A.'nın (14) arkasından yaklaşarak saçını yakan N.Ç.'nin (52) yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.E.A. elleriyle saçını söndürmeye çalışırken, ikili arasında yaşanan arbede de görülüyor.

        Olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer'den Beykoz'a giden vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A.'nın (14) arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı.

        Saçının yandığını farkeden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü. Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı. İhbar üzerine iskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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        İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

        N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

        YENİ GÖRÜNTÜLER

        Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde M.E.A'nın vapurda otururken şüpheli N.Ç. vapura biniyor. M.E.A'ya yaklaşan N.Ç, eğilerek bir şeyler söylüyor. Sonrasında gencin arkasına geçip elindeki şişeyle vurma hareketi yapıyor. M.E.A'nın arkasında bir koltuğa oturan N.Ç. bir süre sonra da M.E.A'nın saçlarını yakıyor. Saçlarının yandığını fark eden M.E.A., saçlarını söndürmeye çalışırken, saçlarını yakan N.Ç.ile aralarında arbede yaşanıyor.

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        #saç yakma
        #beykoz vapuru
        #son dakika haberi
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