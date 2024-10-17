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        Haberler Gündem Güncel Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın | Son dakika haberleri

        Beykoz Devlet Hastanesi'nde yangın

        İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi'nde klimadan dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastaneye tedavi için gelen vatandaşlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:27
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          Beykoz Devlet Hastanesi'nde saat 10.00 sıralarında klimadan bir anda duman ve alev çıkmaya başladı.

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          Durumu fark eden hastane görevlileri itfaiyeye haber verdi. Hastaneye tedaviye gelen vatandaşlar tahliye edildi.

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          Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

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