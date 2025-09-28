Beykoz'da orman yangını
İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangını söndürdü
Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre yaklaşık 5 dönüm alanda etkili olan yangına, ekipler 4 farklı noktadan müdahale etti.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler uzaktaki yerleşim yerlerinden de görüldü. Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin desteğiyle yangın 1,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.