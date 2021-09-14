Organları 2 kişiye umut oldu!

AA

Sağlık İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 53 yaşındaki erkek hastanın Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, hastadan alınan karaciğer ve böbreğin Malatya ile Sivas'ta yaşayan iki hastaya umut olduğu ifade edildi.

Karaciğerin Malatya'ya hava ambulansı ile gönderildiği, böbreğin ise Trabzon UMKE ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne transfer edildiği kaydedildi.