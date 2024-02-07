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        Haberler Sağlık Beyin felci ve epilepsi hastası Yiğit Efe evde eğitimle gelişim gösteriyor

        Beyin felci ve epilepsi hastası Yiğit Efe evde eğitimle gelişim gösteriyor

        Kocaeli'de serabral palsi (beyin felci) ve west sendromu (epilepsi CP) hastası 7 yaşındaki Yiğit Efe Ümitli, ailesinin sınıfa çevirdiği odada aldığı yüz yüze eğitimle sosyal iletişim ve becerilerini geliştiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:32 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:34
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        Beyin felci hastası Yiğit evde eğitimle gelişiyor
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        Gebze ilçesinde, anne karnındayken beyin gelişiminde anormallik saptanan ve 5 aylıkken nöbet geçiren Yiğit Efe'ye, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde serabral palsi ve west sendromu teşhisi konuldu.

        Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini 7 yıldır özenle yürüten Ümitli ailesi, okula uyum sağlayamayan çocuklarının eğitimi için evin bir odasını sınıfa çevirerek Milli Eğitim Bakanlığının "Evde Eğitim Projesi"ne başvurdu.

        Eğitim yılı boyunca haftada 5 gün 6 saat özel eğitim öğretmeniyle okuma yazmaya hazırlık, görsel sanatlar, iletişim, hayat bilgisi, güvenli beslenme, sağlık ve sosyal etkinlik dersleri alan çocuk, sosyalleşme ve iletişim becerilerinde gelişim gösterdi.

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        "KONUŞABİLECEĞİNE VE YÜRÜYEBİLECEĞİNE İNANIYORUM"

        Yiğit Efe'nin öğretmeni Sevgi Töngel, özel çocukların hayatın içerisinde olması gerektiğini söyledi.

        Proje sayesinde özel çocukların okula gitmeden eğitim hayatlarını tamamlayabildiklerini belirten Töngel, aileler için büyük destek sağlayan bu uygulamanın yaygınlaşmasının önemini vurguladı.

        Töngel, sürecin zor ancak Yiğit Efe'nin algısının açık olduğunu dile getirerek, "Sabredip çalışacağız. Ben Yiğit Efe'nin ileride konuşabileceğine ve yürüyebileceğine inanıyorum. Çok kolay olmayacak, belki seneler alacak ama önemli olan çalışmak, gayret etmek ve sabırlı olup başarmaktır. Başarıda engel yok diyorum" ifadesini kullandı.

        Ailenin çocukları için tasarladıkları sınıfın örnek alınmasını isteyen Töngel, "Burada gördükleriniz özel eğitimde kullanılan materyaller. Yiğit Efe'nin ailesi örnek olsun. Eğitim için her şey bence feda edilebilir. Çocuklarımıza gereken değeri verelim. Benim için de çok güzel oldu. İlk geldiğim zaman kendimi okulda gibi hissettim. Artık tamamen aile gibi olduk" diye konuştu.

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        Töngel, öğrencisini tanıdıkça eğitimine yön verdiğini ve gözlemleri sonucu uygun etkinlikler yaparak gelişim sağladıklarını sözlerine ekledi.

        "GELİŞİM GÖSTERMESİ GÜZEL"

        Anne Hatice Gül Ümitli de geçen yıl çocuğunu anasınıfına yazdırdığını fakat uyum sağlayamadığını anlattı.

        Okuldaki öğretmenin tavsiyesiyle Evde Eğitim Projesi'ne başvurduğunu aktaran Ümitli, Yiğit Efe'nin gelişim göstermesinin güzel olduğunu ve kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

        Ümitli, eğitimden önce oğlunun aile bireylerinin dışında biriyle iletişim kurmaktan kaçındığına işaret ederek, "İnsanları görünce kaçıyordu. Hocamız ilk geldiğinde, soğuk durdu ama zamanla bizim dışımızda birisiyle iletişime girmesi çok güzel" dedi.

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