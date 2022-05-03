Beyhan'dan 'Gurur'

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Şarkıcı Beyhan'ın yeni single'ı 'Gurur', tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının sözü Mert Royfe'ye, müziği ise Cenk Çelik'e ait.

Yeni şarkısının müzik platformlarında yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Beyhan, "Çok iyi gidiyoruz. 3 şarkı daha aldım. 'Gurur'dan sonra haziran- temmuz aylarında bir şarkım daha yayınlanacak. Diğerlerini de üç ayda bir müzikseverlerle buluşturacağız." dedi.