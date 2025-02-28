Beyhan Benardete son yolculuğuna uğurlandı
61 yaşında hayata veda eden iş insanı Beyhan Benardete, Bebek Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İş insanı Beyhan Benardete, 61 yaşında hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çamlık Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Benardete'den bir süredir haber alamayan ailesi, durumu sitenin güvenlik görevlilerine bildirdi. Beyhan Benardete'nin cansız bedeni ile karşılaşan görevliler, durumu polise haber verdi.
Yaşanan bu acı olay sonrası Beyhan Benardete'nin ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.Adilcan Benardete
İstanbul'a getirilen Benardete'nin cenazesine; eşi Adil Benardete, oğlu Adilcan Bernadete ve eşi Seda Bernardete, kardeşi Canan Vefkioğlu, İdil Sevgi Kılıç, Revna-Yıldırım - Erdoğan Demirören, Kıvanç Oktay, Ali Koç, Demet Sabancı, Ali Ağaoğlu gibi simalar cenazeye katıldı.Ali Koç
Benardete, Bebek Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Silivrikapı Mezarlığı'na defnedildi.Ayşe Can Özyeğin