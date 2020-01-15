15 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini yaşatan Giresun yaylaları kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Kentin önemli turistik yerleri arasında yer alan Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası ve buraya 5 kilometre uzaklıkta yer alan Koçkayası Tabiat Parkı beyaza bürünen haliyle doğa tutkunlarını cezbediyor. Yaylada ve tabiat parkında çam ağaçlarının, yemyeşil çayırların karla kaplanması, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.
Beyaz örtü kaplanmış çam ağaçlarının oluşturduğu uçsuz bucaksız ormanlar, vadi içerisindeki akarsular, karlı vadilerdeki göller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
İçerisinde konaklama imkanı bulunan bin 840 metre rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı, 252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyle doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi oluyor.
Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen turistler, tabiat parkında aileleriyle vakit geçirerek doğanın tadını çıkartıyor, çocuklar karlar üzerinde kızakla kayarken aileler de doğayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştiriyor. İstanbul'dan memleketine tatil için gelen ve Koçkayası Tabiat Parkı'nı ailesiyle birlikte ziyaret eden Akgül Koca, AA muhabirine, tabiat parkının güzel bir ortamının olduğunu söyledi.
Doğal güzellikleri keşfetmek için çok uzaklara gidilmesi gerekmediğini vurgulayan Koca, "Harika bir manzara var. Doğal güzellikler açısından zengin bir bölge. Burada ilerleyen zamanlarda kar sporları açısından da gelişebilir. İyi ki gelmişiz, memleketimizde bu güzelliklere şahit olduğumuz için mutluyuz" dedi.
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