Beyaz yol çalışması İstanbul trafiğini kilitledi
İstanbul'da Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu trafikte sürücüler zor anlar yaşıyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması sürüyor.
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Çalışmalar kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağının bariyeri kaldırıldı ve yola dubalar yerleştirildi.
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D-100 kara yolunun bir şeridinin kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Metrobüs araçları burada, kapatılan şeritten ilerliyor.
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D-100 kara yolunda uzun araç kuyruklarının Avcılar Parseller'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar devam ettiği görüldü.
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İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını açıklamıştı.
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