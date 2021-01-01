Aralık 1996 tarihinde yayınlanmaya başlayan, her hafta farkli dizi, film ve tiyatro oyuncuları ile müzisyenleri misafir eden Beyaz Show, bu akşam kolaj bölümüyle yayımlanıyor. Peki Beyaz Show ekranlara dönecek mi?

BEYAZ SHOW KOLAJ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Beyaz Show kolaj bölümü 1 Ocak 2021 Cuma akşamı saat 23:30 itibarıyla Kanal D'de ekrana gelecek.

BEYAZ SHOW YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Bu akşam gündem olan Beyaz Show'un yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. O Ses Türkiye'nin ardından şimdilerde Beyazıt Öztürk, Acun Ilıcalı'nın bu yılbaşında açacağı dijital platform Exxen için İbrahim Büyükak ile birlikte bir program hazırlıyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK: TEKLİF VAR

“Beyaz Show”un yeniden başlayacağı iddialarına da cevap veren Öztürk, “Teklifler var. 2 sene oldu, ben de çok özledim ve yeniden başlamak istiyorum. Ama henüz net bir durum yok. ‘Beyaz Show' seyircisiz olamaz. Program enerjisini seyirciden alıyor. Corona virüsü döneminde de o kadar kalabalığı bir arada toplamak mümkün değil. O yüzden ileride duruma göre hareket edeceğim.” diye konuştu.