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Beyaz Saray: Wagner Rus güvenlik birimlerine rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıkıyor

ABD, Rusya merkezli özel bir askeri şirket olan Wagner'in Rus lider Putin tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini ve şirketin Rus ordusuna karşı 'rakip bir güç' olmaya başladığını öne sürdü.

Giriş: 22.12.2022 - 22:18 | Güncelleme: ABONE OL
Beyaz Saray: Wagner Rus güvenlik birimlerine rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıkıyor
AA / HABERTURK.COM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Wagner grubunun "Rus ordusu ve diğer Rus bakanlıklarına rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıktığını" söyledi.

Günlük basın brifinginde konuşan Kirby, "Bugün, Ukrayna genelinde vahşet ve insan hakları ihlalleri işleyen ve Wagner olarak bilinen Rus özel askeri şirketi hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere yeni ayrıntıları paylaşabiliyorum. Ukrayna'da mücadele eden Rus askerlerine destek için Başkan (Vladimir) Putin giderek daha fazla Wagner'e yöneliyor." dedi.

John Kirby, "Wagner'in Rus ordusu ve diğer Rus bakanlıklarına rakip bir güç merkezi olarak ortaya çıktığı bizim için oldukça açık." ifadesini kullandı.

Kirby, Wagner'in sahibi Yevgeniy Prigojin'in Kremlin üzerindeki artan etkisinin, Rus askeri yetkililerin Ukrayna'da zaman zaman "Wagner'in komutasına tabi" hale gelmesiyle Rusya Savunma Bakanlığı ve üst düzey askeri yetkililerini "açıkça eleştirmeye" devam etmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Koordinatör Kirby, geçen ay Kuzey Kore'nin, piyade roketleri de dahil olmak üzere Wagner'e "ilk silah teslimatını" gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

"Tıpkı Rus hükümeti gibi Wagner de Ukrayna'daki kampanyasını yürütmek için parya devletlere güvenmek zorunda kaldı." şeklinde konuşan Kirby, Kuzey Kore'yi Wagner'e yaptığı teslimatları derhal durdurmaya çağırdı.

ABD'nin açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından Ukrayna için uzun süredir talep edilen bir Patriot bataryasını da içeren 1,85 milyar dolarlık askeri yardım paketini açıklamasından bir gün sonra geldi.

Fotoğraf: AA

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