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        Haberler Dünya Beyaz Saray Sözcüsü: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir | Dış Haberler

        Beyaz Saray Sözcüsü: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de gerçekleştirilen üretimi artırma isteğinden söz eden Leavitt, iPhone üretiminin de ABD'de gerçekleştirilebileceğinin sinyalini verirken, gece yarısından itibaren Çin'e yönelik yüzde 104'lük gümrük vergisi uygulamasının başlayacağını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.04.2025 - 22:09 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:09
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        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlenen basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen yeni dış ticaret politikalarına değinen Leavitt, iPhone üretiminin ABD'ye dönebileceğini işaret etti.

        ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel üretimden yapay zekaya kadar üretimin her türü ile ilgilendiğine dikkat çeken Leavitt, iPhone üretimi için gerekli olan emek ve iş gücüne sahip olduklarını dile getirdi.

        ÇİN'E DEĞİNDİ

        Karoline Leavitt, Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifelerin bu gece yarısı yürürlüğe gireceğini belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'in misillemesine karşılık açıkladığı yüzde 50 oranındaki ek tarifenin yürürlüğe girip girmeyeceğinin sorulması üzerine Leavitt, söz konusu tarifenin 9 Nisan'da ABD yerel saatiyle 00.01'de yürürlüğe gireceğini bildirdi.

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        Leavitt, Trump'ın Çin'in ABD ile bir anlaşma yapmak istediğine, ülkenin bu anlaşmayı yapmak zorunda olduğuna inandığını ifade etti.

        Çin'in misilleme yapmasını bir "hata" olarak nitelendiren Leavitt, "Amerika yumruk yediğinde, Başkan daha sert karşılık verir. Bu yüzden Çin'e yönelik yüzde 104 oranındaki tarifeler bu gece yarısı yürürlüğe girecek." dedi.

        Leavitt, Çin'in anlaşma yapmak istediğini, sadece bunu nasıl başlatacaklarını bilmediğini belirterek, eğer Çin bir anlaşma yapmak için ulaşırsa Trump'ın son derece nazik davranacağını dile getirdi.

        Karşılıklı tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için Başkan Trump'a ulaştığını belirten Leavitt, "Ülkeler adil olmayan ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize serbestçe açmak için adeta birbirleriyle yarışıyor." ifadesini kullandı.

        Ayrıca Leavitt, Trump'ın bu sabah ticaret ekibiyle bir araya geldiğini ve yönetimine ulaşarak anlaşma yapmak isteyen her ülkeye özel olarak hazırlanmış ticaret anlaşmaları yapılması talimatı verdiğini aktardı.

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        - Trump, misillemeleri nedeniyle Çin'i yüzde 50 ek tarife uygulamakla tehdit etmişti

        ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

        Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

        Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

        Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

        Trump da buna karşılık Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı.

        ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti.

        Söz konusu gelişmelerle ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104'e ulaşıyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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