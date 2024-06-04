Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Biden imzaladı! Beyaz Saray duyurdu: Biden, ABD-Meksika sınırını yasadışı göçmen girişlerine kapattı - Gündem haberleri | Dış Haberler

        Beyaz Saray duyurdu: Biden, ABD-Meksika sınırını yasadışı göçmen girişlerine kapattı

        ABD-Meksika sınırını yasadışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesi, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararname günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasadışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasadışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 22:04 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, Meksika sınırını yasadışı geçişe kapattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın, ülkenin güney sınırından yasadışı göçmen girişlerinin günlük üst limiti aşmasının ardından başkanlık kararnamesine onay verdiğini duyurdu.

        Buna göre Biden, ABD-Meksika sınırını yasadışı göçmen girişlerine geçici olarak ve derhal kapatacak kararnameyi yürürlüğe koyarak, sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.

        REKLAM

        Biden'ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasadışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasadışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor.

        Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararın geçici olduğunu ve günlük yasadışı göçmen giriş sayısı 1500'ün altına düşene kadar uygulanacağını belirtti.

        Beyaz Saray yetkilisi, kararın ABD yerel saatiyle gece yarısında uygulanmaya başlanacağını kaydetti.

        BIDEN DETAYLARI AÇIKLADI

        Söz konusu başkanlık kararnamesiyle ilgili Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, sınır güvenliğini artırmak için daha önce birçok çağrıda bulunduğunu ancak eski ABD Başkanı Donald Trump önderliğindeki Cumhuriyetçilerin bu adımları sabote ettiğini savundu.

        Biden, ABD'nin her zaman yasal yollarla ülkeye gelmek isteyen göçmenlere kapılarının açık olduğuna ancak yasa dışı geçişler konusunda adım atmanın zorunluluğuna dikkati çekti.

        "Ülkeye yasa dışı yollardan kanuna aykırı şekilde gelmeyi seçenlerin iltica etmeleri ve bu kişilerin ABD'de kalması engellenecek. Bu adım, sınırlarımızdaki kontrolü ve düzeni yeniden sağlamamıza yardım edecek." şeklinde konuşan Biden, günlük iltica başvuru sayılarının belli seviyenin altına düşene kadar bu uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

        Biden, yasa dışı giriş yapanlar arasındaki çocukların sınır dışı edilmeyeceğini ve yasal yollardan iltica başvurusu yapıp randevularını alanların işlemlerine normal olarak devam edileceğini sözlerine ekledi.

        DAVA AÇILACAK

        Öte yandan, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Biden'ın başkanlık kararnamesinin uygulanmaya başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

        ACLU, eski ABD Başkanı Trump döneminde de benzer kararın alındığını, o kararın yasa dışı olduğunu ve Biden'ın bu kararının da Amerikan Anayasası'na aykırı olduğunu savundu.

        2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.

        BM: SIĞINMA TALEP ETMEK TEMEL BİR İNSAN HAKKI

        BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Biden'ın ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatmasıyla ilgili bir soruyu cevaplayan Nino, açıklamanın çok yeni olduğunu, daha detaylı incelemeleri gerektiğini söyledi.

        Nino, diğer taraftan konuya ilişkin temel prensipleri bulunduğunu belirterek, "Sığınma talep etme temel bir insan hakkıdır." dedi.

        İhtiyacı olanların sığınmaya ulaşımının büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Nino, ülkelerinde zulme uğrama korkusu taşıyan kişilerin güvenli bölgeye erişimi olması gerektiğini vurguladı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #meksika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor...
        Heyecan sürüyor...
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        'Öldü' dendi, cenaze işlemlerinde yaşadığı fark edildi
        'Öldü' dendi, cenaze işlemlerinde yaşadığı fark edildi
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Habertürk Anasayfa