Beyaz Saray'da istifa

HABERTURK.COM

Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (OSTP) Direktörü olan ve aynı zamanda Beyaz Saray'da Joe Biden'ın Bilim Danışmanı olarak görev yapan Dr Eric Lander hakkında personeline kötü muamele uyguladığı ve kadın çalışanlara "aşağılayıcı" şekilde konuştuğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Bu iddiaların ardından yapılan soruşturmada 'güvenlilir kanıtlar' bulunduğu açıklanmıştı.

Soruşturmanın ardından Lander açıklama yayımlayarak istifa etti. Lander açıklamasında "Hem erkek hem de kadın meslektaşlarıma karşı küçük düşürücü davranışlar sergiledim. Görevime etkin bir şekilde devam etmenin mümkün olmadığına inanıyorum" dedi.

Lander'ın istifasına ilişkin soruya yanıt veren Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Lander'ın istifasının kabul edildiğini ve kanser ve iklim değişikliği konusundaki çalışmaları için minnettar olduğunu duyurdu. Psaki Lander'ın bilim dünyasına katkılarını sürdürmeye devam etmesini umduklarını da sözlerine ekledi.