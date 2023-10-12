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        Haberler Dünya Beyaz Saray: Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi

        Beyaz Saray: Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi

        ABD medyasına konuşan iki Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "İsrail'de kafaları kesilmiş küçük çocuklar ve bebeklere" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:18
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        "Biden 'kafaları kesilmiş küçük çocuklara' dair resim görmedi"
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        ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda "Amerikalıların neler olduğunu görmesi önemli. Bunu uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve doğrulayacağımı hiç düşünmezdim" demişti.

        Beyaz Saray, Biden'ın açıklamalarına ilişkin yanıt verdi. Beyaz Saray sözcüsü, başkanın yorumlarının Netanyahu'nun sözcüsünün iddialarına ve İsrail'den gelen basında çıkan haberlere dayandığını söyledi.

        İki üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın kafalarının kesildiği çocuklarla ilgili İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunduğunu söyledi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail'in güneyindeki bir kibbutz olan Kfar Aza'da Hamas'ın saldırısı sonrası 'kafaları kesilmiş küçük çocuklar ve bebekler' bulunduğunu söylemişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
        #Filistin
        #dünya
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