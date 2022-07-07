Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Bevin Anne Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Bevin Anne Prince'ın eşi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Bevin Prince'in eşi William Friend, arkadaşlarıyla tekneyle açıldıkları sırada yıldırım çarpması sonucu vefat etti

07.07.2022 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kamera karşısına geçtiği "One Tree Hill" adlı yapımla tanınan Bevin Anne Prince'in altı yıllık eşi William Friend, geçen hafta pazar günü yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

  • ARKADAŞLARIYLA BOT GEZİSİNDEYDİ

    Kuzey Carolina'da çıktığı bot gezisinde üzerine yıldırım isabet eden Friend, 33 yaşındaydı. İş insanı, fırtınaya yakalandığı sırada arkadaşlarıyla birlikte Masonboro Adası civarında bot gezisindeydi.

  • KURTARILAMADI

    People'ın haberine göre; hemen olay yerine ulaşan ilk yardım ekipleri William Friend'e müdahale etti ancak Friend, ambulansta daha hastaneye yetişemeden son nefesini verdi.

  • 2016'DA EVLENDİLER

    William Friend ile Amerikalı aktris ve fitness eğitmeni eşi Bevine Prince, 2016 yılında evlenmişti. Çift, geçen 21 Mayıs'ta da evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

    İkili, Covid-19 pandemisi sırasında doğayla daha yakın bir hayat sürmek için New York'tan Price'ın doğduğu Kuzey Carolina'ya taşınmıştı.

    Fotoğraflar: Instagram

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.