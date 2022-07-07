2016'DA EVLENDİLER

William Friend ile Amerikalı aktris ve fitness eğitmeni eşi Bevine Prince, 2016 yılında evlenmişti. Çift, geçen 21 Mayıs'ta da evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

İkili, Covid-19 pandemisi sırasında doğayla daha yakın bir hayat sürmek için New York'tan Price'ın doğduğu Kuzey Carolina'ya taşınmıştı.

Fotoğraflar: Instagram