'Beverly Hills 90210'un yıldızı Shannen Doherty, hayatını kaybetti

1990'lı yılların ünlü gençlik dizisi 'Beverly Hills 90210'un ünlü yıldızı Shannen Doherty, hayatını kaybetti. Dizide, 'Brenda Walsh' rolüyle tanınan oyuncu, 53 yaşındaydı.

2015 yılında teşhis konulan Doherty'nin uzun yıllardır meme kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu, 'Beverly Hills 90210'un yanı sıra 'Charmed', 'Little House of the Prairie', 'Girls Just Want to Have Fun', 'Our House', 'Heathers' ve 'Fortress' gibi dizi ve filmlerde de rol almıştı.