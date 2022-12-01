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Betül Cüreklibatır'dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı: Şimdi hayallere sarılıyorum - Magazin haberleri

Betül Cüreklibatır'dan duygulandıran Cüneyt Arkın paylaşımı: Şimdi hayallere sarılıyorum

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da hayata veda etmişti. Usta oyuncunun eşi Betül Cüreklibatır, duygulandıran bir paylaşımda bulundu

Giriş: 01.12.2022 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında hayata veda etmişti. Birçok unutulmaz filme imza atan Arkın'ın vefatı, televizyon ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.

  • Usta sanatçının eşi Betül Cüreklibatır, Arkın ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

  • "ŞİMDİ HAYALLERE SARILIYORUM"

    Eşiyle yıllar önce çekilen bu fotoğrafını yayınlayan Cüreklibatır, gönderisine "Şimdi hayallere sarılıyorum" notunu düştü. 

  • "NE MUHTEŞEM BİR GECEYDİ..."

    Murat Arkın da geçtiğimiz aylarda çocukken ağabeyi Kaan ve babası Cüneyt Arkın ile çekilen bu karesini yayınlamıştı. Arkın, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

    Ne muhteşem bir geceydi... Daha dün salıncakta otururken diyordum; 'Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni!' diye...

    Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşle yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda.

  • "BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"

    Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da evinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

    Usta oyuncu, yalnızca röportajlarında değil, sosyal medya paylaşımlarında da eşine olan aşkını sık sık dile getiriyordu. Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti. Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.

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