Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Beton parçaları dökülen binada kira 20-25 bin lira | Son dakika haberleri

        Bayrampaşa'da beton parçaları dökülen 60 yıllık binada kiralar 20-25 bin lira

        İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki 60 yıllık 38 daireli binanın dış cephesinde oluşan derin çatlaklar, dökülen beton parçaları ve çürüyen kirişler görenleri tedirgin ediyor. Tehlikeye rağmen içinde yaşayanların olduğu binadaki dairelerin kirası ise 20-25 bin lira arasında değişiyor. Binada yaşayanlar kentsel dönüşüm için başvuru yaptıklarını öne sürerken, belediye yetkilileri ise herhangi bir dönüşüm talebi gelmediğini belirtti. 1976 yılından beri binada oturduğunu söyleyen Cihangir Yener, "Binada güvende değilim ama güvenmeye mecbursun. Bina sahipleri arasında bir dayanışma yok" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:23 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephesinde oluşan derin çatlaklar, dökülen beton parçaları ve çürüyen kirişler görenleri tedirgin ediyor.

        • 2

          4 bloktan oluşan binanın Vatan Apartmanı ve Birlik Apartmanı olarak 3 ayrı girişi bulunuyor.

        • 3

          100'den fazla kişinin yaşadağı 5 katlı apartmanın dış cephesinde derin çatlaklar, tel tel dökülen kirişler, düşen beton parçaları görülüyor.

        • 4

          Binanın iç kısımlarındaysa çürümeye yüz tutan tavanlar, paslanmış metal demirler ve sıvalarının büyük ölçüde dökülmesi tedirginlik yaratıyor.

        • 5

          Binadaki arka cephenin ise eğimli duruşu, parçalara ayrılmış kolonlar yardımıyla ayakta duruyor.

        • 6

          Tel tel dökülen beton görüntüsüne rağmen oturmaya devam eden bina sakinleri kira fiyatlarının 20 bin ile 25 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

        • 7

          Olası bir Marmara depreminde gerçekleşebilecek tehlikelere karşın apartman içinde yaşayanlar, kentsel dönüşüm için başvurduklarını fakat geri dönüş almadıklarını belirtti. Bayrampaşa Belediyesi ise yenileme çalışmaları için bina sakinleri tarafından herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdi.

        • 8

          Birlik Apartmanı'nda oturan ev sahibi Cihangir Yener (84), "1976’dan beri bu binadayım. Kentsel dönüşüm için başvuru yapanlar var. Binadan çıkmak istemeyenlerin kendi fikri, onlar için bir şey diyemem ancak kentsel dönüşüm olursa bence iyi olur. Benim için maddi açıdan fark etmiyor. Deprem olduğu zaman binayı kontrol ettim, fazla hasar yoktu. Yine de teknik açıdan uzman birine kontrol ettirmek lazım. 7-8 kuvvetinde bir depreme dayanacağını zannetmiyorum. Binada güvende değilim ama güvenmeye mecbursun. Bina sahipleri arasında da bir dayanışma yok" dedi.

        • 9

          Vatan Apartmanı'nda oturan ev sahibi Mehmet Çavuşoğlu ise (72), "23-24 senedir buradayım. Bu binada çift bloklu olarak 17 daire var. Diğer binaların kapıları da arka tarafta. Ben belediyeye gittim. Geleceklerini söylediler ama işleme almadılar. Geçen gün benim balkonumdan taşlar düştü, belediyeye gittim. Biz ilgilenmiyoruz, siz kendiniz yaptırın dediler, uçlarından yaptırdım. Bayrampaşa’da bulunan bütün binalar bu durumda. Yalnızca bizim bina değil. Hepsi çürük. Kiracılarda haklı ama canını düşünmedikten sonra ne fayda. Maddi durumu yok, çıksa dışarıda kalacak. Aldığı maaşı ve yaşantısı belli" diye konuştu.

        • 10
        • 11
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Habertürk Anasayfa