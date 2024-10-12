Birlik Apartmanı'nda oturan ev sahibi Cihangir Yener (84), "1976’dan beri bu binadayım. Kentsel dönüşüm için başvuru yapanlar var. Binadan çıkmak istemeyenlerin kendi fikri, onlar için bir şey diyemem ancak kentsel dönüşüm olursa bence iyi olur. Benim için maddi açıdan fark etmiyor. Deprem olduğu zaman binayı kontrol ettim, fazla hasar yoktu. Yine de teknik açıdan uzman birine kontrol ettirmek lazım. 7-8 kuvvetinde bir depreme dayanacağını zannetmiyorum. Binada güvende değilim ama güvenmeye mecbursun. Bina sahipleri arasında da bir dayanışma yok" dedi.