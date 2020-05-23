Abdullah Gül Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna, Kemal Binbir'in kullandığı 55 K 4538 plakalı beton mikseri çarptı.

Kazada ağır yaralanan Gündüzoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Aysel Naz Gündüzoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Binbir ise polis ekibince gözaltına alındı.