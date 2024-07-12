Beton mikseri faciası
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.
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Antalya Gazipaşa'da beton mikseri faciaya neden oldu.
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Ali Yalçın idaresindeki beton mikseri, Beyobası Mahallesi D-400 kara yolunda Ercan Sönmez idaresindeki motosikletle çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Beton mikseri sürücüsü Yalçın ise gözaltına alındı.
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Sağlık ekipleri 41 yaşındaki Ercan Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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Beton mikseri sürücüsü Ali Yalçın ise gözaltına alındı.
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