SON DAKİKA | Asgari ücret bugün belli oluyor! Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? - Ekonomi haberleri - Sosyal Güvenlik Haberleri

SON DAKİKA | Asgari ücret bugün belli oluyor! Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? - Ekonomi haberleri - Sosyal Güvenlik Haberleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Söz konusu toplantının 16.30'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Toplantılar sonrası yapılan açıklamalarda herhangi bir zam oranı telaffuz edilmemişti.

Şu anda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.