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Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi: Serkan Mehmet Durdu

İşte Bestemsu Özdemir'in yeni sevgilisi

Önceki gün yeni sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile birlikte Yeniköy'deki bir restoranda akşam yemeği yiyen Bestemsu Özdemir, görüntülenmemek için hızlıca mekandan ayrıldı

12.03.2022 - 12:10 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün mobilya üreticisi yeni sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile birlikte Yeniköy'de objektiflere yansıdı.

    Bir balık restoranında vakit geçiren çift, birlikte fotoğraf vermemek için hızlıca mekanı terk etti.

  • MUHABİRLERİN GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEDİ

    İkili, restoranın otoparkından kaçmaya çalıştı. Durdu ise basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için kameraların önüne geçti.

    Taze aşıklar, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakarak, hızlıca oradan uzaklaştı.

  • "İLİŞKİ KONUSUNDA MUTLU OLAMIYORUM"

    29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay muhabirlerin "Özel hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Gitmiyor." yanıtını vermişti. Bestemsu Özdemir, ardından, "En çok dert yakındığım konu benimle alakalı olmaması... Ne yazık ki ilişki konusunda mutlu olamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

  • İLİŞKİDEKİ KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

    Özdemir ayrıca, Hülya Avşar'ın "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler bana göre değil." şeklindeki açıklamalarının hatırlatılmasından sonra şunları söylemişti:

    Bence Hülya Avşar son derece haklı. Sürekli fotoğraf çekilip, koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim 'adam' olsun, 'insan' olsun...

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