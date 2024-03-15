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        Haberler Müzik Besteci ve piyanist Aribert Reimann hayatını kaybetti - Fazıl Say üzüntüsünü dile getirdi

        Besteci ve piyanist Aribert Reimann hayatını kaybetti

        Alman modern batı müziği ve opera bestecisi piyanisti Aribert Reimann 88 yaşında hayata veda etti. Reimann'ın ölümü sonrasında Fazıl Say üzüntüsünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:30
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        Fazıl Say: Vefatını büyük üzüntüyle öğrendim
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        Alman modern batı müziği ve opera bestecisi piyanisti ve müzik öğretmeni Aribert Reimann, 88 yaşında hayatını kaybetti. Reimann, William Shakespeaere'in 'Lear' oyunu ve Franz Kafka'nın 'Das Schloss' (The Castle) eserlerinin opera besteleriyle tanınıyordu.

        Aribert Reimann'ın vefatı ardından piyanist Fazıl Say; "Aribert Reimann’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Çağımızın en önemli bestecilerinden biriydi. Benim için çok özel ve ayrı bir yeri vardı. 1985'te Almanya’dan müzisyenler Ankara’yı ziyaret etmişti, Reimann ve Levine, genç yetenekleri dinlemişlerdi. Beni de, tüm hayatımı değiştiren gündür. Sonrasında, burs mektupları yazdılar, 4 yıllık DAAD bursuyla tüm eğitimime, sanat hayatımın başlangıcına daha küçük yaşlardayken büyük destek oldular. Yeri dolmaz, ne kadar müteşekkir olsam azdır, benzersiz bir iyiliktir bana verdikleri. Reimann çok duyarlı eserleri önemli büyük operaları, nefis oda müziği eserleri olan bir bestecidir, eserleriyle her zaman yaşayacaktır. Işıklar içinde uyusun. Müzik camiasının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi."

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        #fazıl say
        #Aribert Reimann

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