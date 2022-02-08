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Beste Açar: Düğünü erteledik

Beste Açar: Nikahı erteledik

Beste Açar, 2 Şubat'ta evleneceği deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile nikah tarihini ertelediklerini açıkladı. Açar, '02.02.2022 tarihini enerjiye bakarak belirledim' demişti...

08.02.2022 - 12:50 | Güncelleme: MAGAZİN

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com

    Türk pop müziğinin duayen ismi merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar, deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile 2 Şubat 2022’de hayatlarını birleştireceklerini açıklamıştı.

  • NİKAH YAZIN OLACAK

    Ancak çift, nikah tarihini erteledi. 1995'te Türkiye 3. Güzeli seçilen Açar, "Sevdiklerimizin ve dostlarımızın yanımızda olamayacağı bir tarih seçmişiz. Nikahımızı yaza erteledik." dedi.

  • "BU TARİHİ ENERJİYE BAKARAK BELİRLEDİM"

    Eğitmeni olduğu 'bilinçaltı temizlik sistemi' üzerine çalışmalar yürüten Açar, "Arkadaşlığın, dostluğun bir başka versiyonu ile açığa çıktığı, çok keyifli, çok güzel bir ilişki var. Bununla ilgili de 02 Şubat 2022 tarihinde, tarihi ben enerjiye bakarak belirledim. İşimi kullandım burada. Bodrum’da böyle bir karar aldık." ifadelerini kullanmıştı.

  • "KELİMELERİN ÖTESİNDE BİR KİŞİ"

    Sevgilisi ile ilgili de konuşan Açar, "Kendisini aslında beni takip eden bir kişi, takipçilerim biliyor. Kendisi deprem tahmin uzmanı. Çok güzel bir kişiliği var. Pati aşığı, çok güzel gitar çalıyor, çok güzel şarkı söylüyor. Çok neşeli, çok keyifli... Daha neler söyleyebilirim? Kelimelerin ötesinde. Gerçekten öyle... Çok güzel bir kalbi var. 'Altın gibi bir kalbi var' derler ya... Öyle birisi..." demişti.

  • 3. KEZ EVLENİYOR

    Açar, 1996–1997 yılları arasında şarkıcı Tayfun,  2011-2019 yılları arasında ise Engin Haravon ile evlilik yaşamıştı.

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