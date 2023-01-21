Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek eski eşi İpek Açar’ın soyadını kullanmasını istemediğini dile getiren Beste Açar, "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk’le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar" dedi.