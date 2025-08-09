Beste Açar: Adalet önünde hesaplaşma zamanı

2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar Kömürcü ile merhum sanatçının kızı Beste Açar, geçtiğimiz günlerde mahkemelik oldu. Beste Açar sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda, 'Anma konserleri' adlı konserlerde babası Kayahan'ın şarkılarını seslendiren İpek Açar Kömürcü ile eşi Alper Kömürcü'ye tepki göstermişti.

Beste Açar; "Çok fazla haber yapılıyor günlerdir. Artık bu konuya bir son vermek istiyorum. Babamın şarkılarını herkes her yerde söylesin. Tek istediğim bu. İpek'i tanıdığımda 17 yaşındaydı ve ömrümün neredeyse çoğu onunla geçti. Benim gönlümün el vermediği ve yaşasaydı babamın da izin vermeyeceği şey yeni eşiyle eski eşini anma konserleri yapıyor olmaları. Babamın ölümünün ardından 'Anma konserleri' adı altında 'Kayahan şarkıları' söylenirken orkestra şefi şimdiki eşi olmamalı. Diğer sahne işlerinde eşler birbiriyle tabii ki olabilir bu çok doğal. Evlilik destek ve birliktir. Onlar da böyle zaten… 'Kayahan konserlerinde' İpek başka bir orkestra şefiyle çalışırsa babam da ben de huzurlu olacağız. Sahnede çizilen resim bana kendimi iyi hissettirmiyor. İpek, ben ve herkes daha çok babamın şarkılarını söylesin. Söylemezsek babam o zaman ölür" demişti.

Paylaşımın ardından İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü, İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak Beste Açar hakkında tedbir talebinde bulundu. Beste Açar hakkında, İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü'ye yönelik 1 ay tedbir kararı uygulandı. Beste Açar'ın, sosyal medya hesabından hakaret, tehdit, küçük düşürücü sözlerde bulunamayacağı bildirildi. BESTE'DEN VİDEOLU YANIT Beste Açar ise sosyal medyadaki tedbir kararına itiraz ettiğini açıkladı ve bu itirazının da kabul edildiğini duyurdu. Beste Açar, anma konserinde İpek Açar Kömürcü ve Alper Kömürcü ile birlikte yer aldığı fotoğrafa yönelik, şunları söyledi: 2019'da anma konseri yapmıştık. Onu yayınlamışlar. Ben konsere çıkmayacaktım. Bana anlaşamadıklarını ve ayrıldıklarını söyledi. Ayrıldıklarına inandığım için o gün sunuculuk yapıp bir şarkı söyledim. Ama ne kadar acı ki 6 ay sonra evlendiler. "Eski eş, yeni eşle anılamaz" dediğim bakış açım ölene kadar benimle kalacak. Artık susmayacak ve tüm gerçekleri olabildiğince zarif bir şekilde söyleyecek bir Beste var. Daha fazla konuşmama çanak tutmayın. Artık, adalet önünde hesaplaşma zamanı. 4 YIL SONRA EVLENDİ İpek Açar, Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra 13 Eylül 2019'da müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturmuştu.