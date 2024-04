Bununla birlikte Nutrients dergisinde 2022 yılında yayınlanan araştırmaya göre, çok çeşitli sebzeleri tüketmenin genel beslenme kalitesini iyileştirdiği, beyin fonksiyonlarını iyileştirdiği ve tip 2 diyabet riskini azalttığı bulundu.

Kaynak: International Journal of Environmental Research and Public Health, The American Heart Association (AHA), Agriculture & Food Security, Foods, Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, National Library of Medicine, Nutrients