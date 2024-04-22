2. PATATES

Patates; lif, potasyum, magnezyum, C vitamini, B6 vitamini ve demir dahil olmak üzere birçok bileşik içerir. Beslenme ve Diyetetik Akademisi dergisinde 2020’de yayınlanan araştırmaya göre patatesin içerisinde dirençli nişasta denilen bir karbonhidrat türü var ve bu nişasta, patatesler pişirilip soğutulduğunda önemli ölçüde artar.