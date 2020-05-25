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Beşir'in dudak uçuklatan serveti: 4 milyar dolarlık mal varlığına el konuldu

Sudan'da Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Sözcüsü devrik lider Beşir ve ortaklarının 4 milyar dolarlık mal varlığına el konulduğunu açıkladı

25.05.2020 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
ömer el beşir
AA

Sudan'da hükümete bağlı Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, geçen sene darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, aile üyeleri ve ortaklarının 4 milyar dolar değerinde mal varlığına el koydu.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Sözcüsü Salah Menna, yaptığı açıklamada, komisyonun el koyduğu Beşir ve yakınlarının farklı şirketlerdeki hisseleriyle gayrimenkullerinin değerinin 4 milyar dolara yakın olduğunu belirtti.

Menna, geçen ay yaptığı açıklamada da Beşir’e yakın isimlerden iş adamı Abdulbasıt Hamza’nın kamuya ait 2 milyar doları zimmetine geçirdiğini, kamudan gasbedilen 1,2 milyar dolar değerinde arsa ve hisse senedine el konulduğunu duyurmuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.

BEŞİR'İ ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Eski Sudan Cumhurbaşkanı, iktidara geldiği 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak, Darfur ve Mavi Nil'de insanlık suçları, tecavüz, işkence, zorla kaybetme, rejim karşıtı protestocuların öldürülmesi ve diğer yolsuzluk suçlamalarından hakim karşına çıkacak.

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