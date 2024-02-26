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        Haberler Sağlık Besinlerin olumlu etkisini artıracak 25 öneri!

        Besinlerin olumlu etkisini artıracak 25 öneri!

        Besinlerin faydalarını bilmenin yanında onların en doğru şekilde nasıl tüketilmesi gerektiğini bilmenin de önemli olduğunu kaydeden Diyetisyen Tuba Örnek, besinlerin olumlu etkilerini artıracak 25 bilimsel öneriyi paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:49
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        • 1

          Tüketilen her bir besinin sağlığa büyük katkısı var. Ancak besinlerden en yüksek faydayı almanın yolunun onları doğru yöntemlerle tüketmekten geçtiğini paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Besinlerin faydalarını bilmek kadar, onların en doğru şekilde nasıl tüketilmesi gerektiğini bilmek de önemli” dedi.

        • 2

          Tuba Örnek, besinlerin olumlu etkilerini arttıracak 25 bilimsel öneri paylaştı:

        • 3

          Çiğneyin ya da dövün!

          Sarımsağı çiğneyerek ya da havanda dövülmüş olarak tüketin.

        • 4

          5 dakika yeterli!

          Brokoliyi uzun süre pişirmeyin, 5 dakika yeterli!

        • 5

          Demir emilimi için yanında C vitamini zengin besin tüketin. Örneğin etin yanında bol limonlu yeşil ve kırmızı biberden zengin bir salata tüketin.

        • 6

          Bu ikiliyi ayırmayın

          Zerdeçalı karabiber ile birlikte sıcak yemeklerde kullanın.

        • 7

          Pişirmeyin, çiğ tüketin

          Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumları çiğ olarak tüketin.

        • 8

          Çayınızı güçlendirin!

          Demlediğiniz yeşil çaya 1 tatlı kaşığı doğal bal ekleyin, antioksidan değeri artsın.

        • 9

          Filizlendirip pişirin

          Kurubaklagilleri bir gece önceden ıslatın, hatta filizlendirdikten sonra pişirin.

        • 10

          Pişmiş olarak tüketin

          Domatesi pişirdiğinizde likopenden daha fazla faydalanırsınız.

        • 11

          Ezin ya da öğütün

          Karanfili havanda ezerek veya öğüterek çaylarınıza ekleyin.

        • 12

          K2 desteği var mı?

          D vitamini takviyelerinizin K2 destekli olmasına dikkat edin.

        • 13

          Saklayın ama öğütmeden!

          Keten tohumunu öğütmeden saklayın. Tüketeceğiniz zaman 1-2 tatlı kaşığı öğütüp bekletmeden kullanın.

        • 14

          Meyveleri kabuklarıyla yiyin

          Elma, armut gibi meyveleri karbonatlı suda bekleterek tarım ilaçlarından arındırdıktan sonra vitaminlerinden daha fazla faydalanmak için kabuklarını soymadan tüketin.

        • 15

          Kızartmayın, fırınlayın!

          Balık kızartıldığında omega 3 azalır. Fırın veya ızgara şeklinde pişirin.

        • 16

          Probiyotik kazanın

          Süt yerine yoğurt veya kefir tüketin. Sindirimi daha kolaydır ve probiyotik kazanmış olursunuz.

        • 17

          Rafineden uzak durun

          Rafine değil, kabuklu, lifli olan tam tahılları tercih edin.

        • 18

          Sızmadan vazgeçmeyin

          Zeytinyağını sızma olarak kullanın, ışıksız ortamda saklayın. Sebze yemeklerinizde ve salatalarınızda zeytinyağı kullanırsanız vitamin mineral emilimi artar.

        • 19

          Tuzunuzu karanlıkta saklayın

          Tuzunuzu iyot kaybı olmaması için ışıksız ortamda saklayın.

        • 20

          Olgunları seçmeyin!

          Muz, elma ve kiviyi olgunlaşmamış olarak tercih edin.

        • 21

          Bitki çaylarını kısa süre demleyin

          Yaprak ve çiçeklerinden yararlandığımız bitki çaylarını uzun süre kaynatmayın, 5 dakika demleyin.

        • 22

          Bıçak kullanmayın

          Yeşil sebzeleri bıçakla keserek değil elinizle bölerek hazırlayın. Sebze ve meyveleri kesip doğradıktan sonra bekletmeden tüketin.

        • 23

          O kadar da bekletmeyin!

          Pişmiş yemeğinizi 2 saatten fazla oda sıcaklığında bekletmeyin, buzdolabında ise 2 günden fazla kalmamalı.

        • 24

          Stresinizi yönetin

          Stres sindirimi olumsuz etkiler, besin öğeleri işe yaramaz hale gelir.

        • 25

          Tütün kullanmayın

          Sigara besin emilimini azaltır.

        • 26

          Acele yok! Bir saat bekleyin

          Çay ve kahvenizi yemekten 1 saat sonra tüketin.

        • 27

          Hemen pişirin

          Dondurulmuş sebzelerinizi, çözülmesini beklemeden pişirin.

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