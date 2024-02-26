Besinlerin olumlu etkisini artıracak 25 öneri!
Besinlerin faydalarını bilmenin yanında onların en doğru şekilde nasıl tüketilmesi gerektiğini bilmenin de önemli olduğunu kaydeden Diyetisyen Tuba Örnek, besinlerin olumlu etkilerini artıracak 25 bilimsel öneriyi paylaştı
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Tüketilen her bir besinin sağlığa büyük katkısı var. Ancak besinlerden en yüksek faydayı almanın yolunun onları doğru yöntemlerle tüketmekten geçtiğini paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Besinlerin faydalarını bilmek kadar, onların en doğru şekilde nasıl tüketilmesi gerektiğini bilmek de önemli” dedi.
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Tuba Örnek, besinlerin olumlu etkilerini arttıracak 25 bilimsel öneri paylaştı:
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Çiğneyin ya da dövün!
Sarımsağı çiğneyerek ya da havanda dövülmüş olarak tüketin.
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5 dakika yeterli!
Brokoliyi uzun süre pişirmeyin, 5 dakika yeterli!
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Demir emilimi için yanında C vitamini zengin besin tüketin. Örneğin etin yanında bol limonlu yeşil ve kırmızı biberden zengin bir salata tüketin.
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Bu ikiliyi ayırmayın
Zerdeçalı karabiber ile birlikte sıcak yemeklerde kullanın.
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Pişirmeyin, çiğ tüketin
Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumları çiğ olarak tüketin.
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Çayınızı güçlendirin!
Demlediğiniz yeşil çaya 1 tatlı kaşığı doğal bal ekleyin, antioksidan değeri artsın.
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Filizlendirip pişirin
Kurubaklagilleri bir gece önceden ıslatın, hatta filizlendirdikten sonra pişirin.
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Pişmiş olarak tüketin
Domatesi pişirdiğinizde likopenden daha fazla faydalanırsınız.
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Ezin ya da öğütün
Karanfili havanda ezerek veya öğüterek çaylarınıza ekleyin.
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K2 desteği var mı?
D vitamini takviyelerinizin K2 destekli olmasına dikkat edin.
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Saklayın ama öğütmeden!
Keten tohumunu öğütmeden saklayın. Tüketeceğiniz zaman 1-2 tatlı kaşığı öğütüp bekletmeden kullanın.
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Meyveleri kabuklarıyla yiyin
Elma, armut gibi meyveleri karbonatlı suda bekleterek tarım ilaçlarından arındırdıktan sonra vitaminlerinden daha fazla faydalanmak için kabuklarını soymadan tüketin.
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Kızartmayın, fırınlayın!
Balık kızartıldığında omega 3 azalır. Fırın veya ızgara şeklinde pişirin.
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Probiyotik kazanın
Süt yerine yoğurt veya kefir tüketin. Sindirimi daha kolaydır ve probiyotik kazanmış olursunuz.
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Rafineden uzak durun
Rafine değil, kabuklu, lifli olan tam tahılları tercih edin.
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Sızmadan vazgeçmeyin
Zeytinyağını sızma olarak kullanın, ışıksız ortamda saklayın. Sebze yemeklerinizde ve salatalarınızda zeytinyağı kullanırsanız vitamin mineral emilimi artar.
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Tuzunuzu karanlıkta saklayın
Tuzunuzu iyot kaybı olmaması için ışıksız ortamda saklayın.
- 20
Olgunları seçmeyin!
Muz, elma ve kiviyi olgunlaşmamış olarak tercih edin.
- 21
Bitki çaylarını kısa süre demleyin
Yaprak ve çiçeklerinden yararlandığımız bitki çaylarını uzun süre kaynatmayın, 5 dakika demleyin.
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- 22
Bıçak kullanmayın
Yeşil sebzeleri bıçakla keserek değil elinizle bölerek hazırlayın. Sebze ve meyveleri kesip doğradıktan sonra bekletmeden tüketin.
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O kadar da bekletmeyin!
Pişmiş yemeğinizi 2 saatten fazla oda sıcaklığında bekletmeyin, buzdolabında ise 2 günden fazla kalmamalı.
- 24
Stresinizi yönetin
Stres sindirimi olumsuz etkiler, besin öğeleri işe yaramaz hale gelir.
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- 25
Tütün kullanmayın
Sigara besin emilimini azaltır.
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Acele yok! Bir saat bekleyin
Çay ve kahvenizi yemekten 1 saat sonra tüketin.
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Hemen pişirin
Dondurulmuş sebzelerinizi, çözülmesini beklemeden pişirin.
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