Beşiktaş’ta şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Evde bir kişinin yerde cansız yattığını gören polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kimliği Abdülgani Ay (56) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis incelemesinin ardından ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.