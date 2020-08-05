İHA

Olay saat 03:00 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Girgin Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada bulunan vatandaşlar yangından etkilenmeden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA'nın haberine göre; yangının sıçradığı elektrik tellerine müdahale amaçlı elektrik ekipleri çağrılırken, yangın sonrası binada hafif çaplı hasar oluştuğu görüldü.