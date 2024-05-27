Beşiktaş’ta 2023-2024 sezonu böyle geçti

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu dün oynanan müsabakalarla tamamlandı. Beşiktaş, 38 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucu sezonu 56 puanla altıncı sırada tamamladı. Rakip ağları 52 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 47 gole engel olamadı.

5 teknik adam takımın başına geçti

Sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla 7’si Süper Lig, 8’i de UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşaması olmak üzere 15 maça çıktı. Güneş, Avrupa’da 8 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, ligde ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Şenol Güneş’in ardından yardımcılığını yapan Teknik Sorumlu Burak Yılmaz takımın başına geçti. Yılmaz’ın bu macerası sadece 6 karşılaşmayla sınırlı kaldı. Süper Lig’de 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, Burak Yılmaz idaresinde Avrupa Konferans Ligi’nde ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’e 3-1 ve 2-1’lik skorlarla yenildi. Ardından takımı kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay’a emanet eden Kartal’da bu dönem de uzun soluklu olmadı. Çalımbay’ın ikinci Beşiktaş serüveni sadece 7 maç sürdü. Ligde 5 müsabakaya çıkan Rıza Çalımbay idaresindeki Beşiktaş, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

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Çalımbay sonrası ligde takımın başında 3 mücadelede yer alan Serdar Topraktepe ise 2 galibiyet, 1 yenilgiyle görevi Portekizli teknik adam Fernando Santos’a devretti. Büyük beklentilerle takımın başına geçen Santos da beklentileri karşılayamadı. Süper Lig’de 13, Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşma olmak üzere toplam 16 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu 1.56 puan ortalamasıyla siyah-beyazlılarla yolları ayrıldı.

Santos ayrılığından sonra takım yeniden Serdar Topraktepe’ye emanet edildi. Topraktepe, ikinci döneminde ligde 6 maçta 2’şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik alırken, Türkiye Kupası şampiyonluğuyla hem sezonu hem de kariyerini taçlandırdı.

Yönetim değişikliği yaşandı

Süper Lig’in ilk yarısında siyah-beyazlı takımda yönetim değişikliği de yaşadı. Avrupa Konferans Ligi’nde iç sahada alınan 3-2’lik Lugano yenilgisi sonrası Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, Ahmet Nur Çebi yönetimi de seçime gitme kararı aldı. 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında da başkanlığa Hasan Arat seçildi. Arat, Beşiktaş’ın 35. başkanı oldu.

2011-2012 sezonunda sonra en düşük puan

Sezonu 56 puanda bitiren Beşiktaş, 2011-2012’den sonra en düşük puanda kaldı. Kartal, söz konusu sezonu 55 puanla dördüncü basamakta bitirmişti. Sıralama olarak bakıldığında ise 2021-2022 sezonu tekrarlandı.