Beşiktaşlı taraftarlardan derbi öncesi takıma destek

Beşiktaşlı taraftarlar, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takıma moral ziyaretinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Beşiktaş Taraftarı, Galatasaray derbisine hazırlanan Futbol A Takımımızın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmana moral ziyareti gerçekleştirdi.

Teknik Direktörümüz Fernando Santos’a çiçek takdim eden, futbolcularımıza tatlı ikram eden taraftarlarımız, derbide siyah-beyazlılarımıza başarılar diledi ve antrenman boyunca takımımıza sevgi tezahüratlarında bulundu."